BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bir televizyon kanalında yayımlanan ve şahsını hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Gürzel "Habere konu edilen ihale, 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ben ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım" deoi.

Abone ol

Gürzel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Halk TV'de yayımlanan ve şahsımı hedef alan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu edilen ihale, 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ben ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Açıkça ifade etmek isterim ki görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Basın kuruluşlarını, doğru bilgiye ve gazetecilik sorumluluğuna uygun davranmaya, Halk TV'yi ise bu hatalı yayını düzeltmeye davet ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Trump tehdit etmişti! Tahran'dan Washington'a gözdağı
Trump tehdit etmişti! Tahran'dan Washington'a gözdağı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de seriyi 3 maça çıkardı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de seriyi 3 maça çıkardı
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'na mirasçı çıktı! Başvuru kabul edildi
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'na mirasçı çıktı! Başvuru kabul edildi
Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak
Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak
Angelina Jolie’den Gazze için daha fazla insani yardım çağrısı
Angelina Jolie’den Gazze için daha fazla insani yardım çağrısı
Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka ile anlaştı
Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için Karşıyaka ile anlaştı
15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor!
15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor!
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 67 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 67 şüpheli tutuklandı
Türkiye’de siyasi partilerin güncel üye sayıları açıklandı
Türkiye’de siyasi partilerin güncel üye sayıları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kapımız herkese açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kapımız herkese açık