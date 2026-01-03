46 yıl sonra yeniden fark attı! Gümüş altından daha çok kazandırdı...
2025 yılı, kıymetli metaller açısından tarihi rekorların kırıldığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Özellikle gümüş, yatırımcısına sağladığı yüksek getiriyle altını geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.
Geçen yıl gümüşün ons fiyatı yüzde 146 artarken, altının onsu yüzde 64,2 yükseliş kaydetti. Böylece gümüş, yıllık getiride altından daha güçlü bir performans sergiledi.
Para Politikaları ve Jeopolitik Riskler Etkili Oldu
Kıymetli metallerdeki yükselişte arz endişeleri, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşek para politikasına yönelmesi belirleyici rol oynadı. Özellikle düşük faiz ortamı, gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıkların cazibesini artırdı.
Fed’in 2025 yılında faiz indirimlerine geri dönmesi, gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı.
Gümüşte 1979’dan Bu Yana En Hızlı Yükseliş
Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl boyunca sert yükselişler gösterdi. Aralık ayında 84 dolarla tüm zamanların zirvesini test eden gümüş, yılı 71,1 dolardan tamamladı.