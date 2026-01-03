Opel'den büyük kampanya! Binek ve hafif ticari araçlarda sıfır faiz imkanı

SUV segmentinde yer alan Frontera Hybrid modeli 150 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle sunulurken, Frontera Elektrik ve Corsa Elektrik modellerinde 300 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı bulunuyor.

Opel Mokka, 300 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle showroom'larda yer alırken, markanın SUV’daki amiral gemisi Grandland Hybrid, işletmelere özel olarak 400 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla kampanya kapsamında bulunuyor.