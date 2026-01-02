15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması şartı getiren düzenlemenin ay sonu itibarıyla uygulanacağını açıkladı.

Son dönemde ailelerin en büyük sorunlarından biri, çocuklarını ekran başından uzaklaştıramamaları oluyor. Özellikle bazı sosyal medya platformlarında çocukların yanlış kişilerle iletişim kurması, kumar ya da uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara özendirilmesi yönündeki vakalar da giderek artmaya başladı.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI MI GELİYOR?

Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan 15 yaş altındaki çocuklara internet düzenlemesi Türkiye’ye de geliyor. Artık 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN SİNAN BURHANA BOMBA AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara internet düzenlemesi ile ilgili Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RESMEN TARİH VERİLDİ

Burhan düzenlemenin ayrıntılarını tv100 ekranlarında şu ifadelerle anlattı;

“Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Sayın Bakan diyor ki, 'Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Fakat bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız' dedi. Sayın Bakan’ın bana yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Avustralya’da, 16 yaş altı çocukların sosyal medya ve oyun sitelerine girişi için yasal düzenleme yapıldı. Danimarka Başbakanı, oyun siteleri ve sosyal medyaya yönelik düzenleme çağrısı yaparak, “Artık yeter! Çocuklarımızı sömürmekten vazgeçin” diyerek tepki gösterdi.

PEDOFİLİ VE LGBT TUZAĞINA ÖNLEM

İnternette pedofili ve LGBT içerikli sitelere erişim, çocukların ahlakını olumsuz etkiliyor. 13 yaşındaki bir çocuk, internette 55 yaşındaki biriyle konuşup oyun oynayabiliyor; karşısındaki kişinin yaşını bilmiyor.

“BUNA ARTIK İZİN VERİLMEYECEK”

15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek.

Çocuklar internet nedeniyle derslerinden uzaklaşıyor, bunalım ve strese giriyor. Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor.

DEVLET O PLATFORMLARI DENETLEYECEK

Roblox’un Türkiye’de temsilcisi yoktu, yasak gündeme gelince temsilcilik açtı. Roblox’un 9,5 milyon abonesi vardı ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle oyun ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim getirildi.

EHLİYET, OY KULLANMAK YAŞA TABİİ İNTERNET DEĞİL

18 yaşından önce oy kullanılamıyor, ehliyet alınamıyor; buna rağmen 12–13 yaşındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına girebiliyor. Bu platformlarda kimlikler gizli, çocuklar zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor. Sosyal medya ve oyunlar çocukların ders çalışmasını engelliyor ve sömürülmelerine yol açıyor. Devlet, çocukları korumak için gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda.”