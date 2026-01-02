BIST 11.498
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kapımız herkese açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin üye sayısının son dönemde 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını açıkladı. Erdoğan, bu artışın AK Parti’nin milletle kurduğu güçlü bağın göstergesi olduğunu belirterek, partinin kapısının Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak isteyen herkese açık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından  AK Parti'nin üye sayısına ilişkin paylaşım yaptı.

"BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

AK Parti'nin üye sayısı açıklandı
