İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Aşık Veysel Caddesi'nde 3 kişiye motosikletle gelen, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli silahla ateş açtı. Şüpheliler saldırının ardından motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Yaralılardan Hasan Ali ile Muhammed Gözsu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Levent Ö.'nün (28) durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

