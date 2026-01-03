BIST 11.498
Ağaçlar devrildi, taşınabilir evler sürüklendi! Fırtına hayatı felç etti

Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde kökünden sökülen ağaç devrildi ve otomobilde büyük hasar oluştu. Öte yandan Nilüfer ilçesinde de rüzgarın şiddetine dayanamayan taşınabilir evler (tiny house) devrildi.

 Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç devrildi.

Bir simitçi tezgahının da rüzgar nedeniyle devrildiği görüldü.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde ise rüzgarın şiddetine dayanamayan taşınabilir evler (tiny house) devrildi.

