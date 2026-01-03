Trump tehdit etmişti! Tahran'dan Washington'a gözdağı

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, “İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD Başkanı Trump'ın İran’a yönelik açıklamalarını kınadı.

"İRAN’IN HER TÜRLÜ SALDIRIYA VERECEĞİ KARŞILIK HIZLI VE KAPSAMLI OLACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik tehdidinin, İsrail’in bölgede tansiyonu yükseltme politikasının bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, “İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak.” İfadelerine yer verildi.

Bakanlık, ABD Başkanı Trump’ın, İran’a yönelik açıklamalarının uluslararası hukuku ihlal etme anlamına geldiğini belirterek, söz konusu açıklamaların İran halkına karşı şiddeti teşvik ettiğini vurguladı.

"TÜM BUNLARIN SORUMLUSU ABD OLACAKTIR"

Açıklamada ayrıca, ABD’nin geçmiş yıllarda İran’a yönelik girişimleri hatırlatılarak, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.” İfadeleri yer aldı.

"TÜM AMERİKAN MERKEZLERİ VE GÜÇLERİ BİZİM İÇİN MEŞRU HEDEF OLACAKTIR"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan’ı Trump’ın açıklamalarına “Şeytanın sesi yükseldi” diyerek, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.

Kalibaf ayrıca, “Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır.” şeklinde konuşmuştu.