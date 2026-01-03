Fenerbahçe Beko EuroLeague’de seriyi 3 maça çıkardı

EuroLeague’de 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia’yı 108-93 mağlup etti.Abone ol
EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 19. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden skorla 108-93'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Baskonia 28-24 Fenerbahçe Beko
2. Periyot sonucu: Baskonia 53-53 Fenerbahçe Beko
3. Periyot sonucu: Baskonia 82-85 Fenerbahçe Beko
4. Periyot sonucu: Baskonia 93-108 Fenerbahçe Beko