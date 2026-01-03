BIST 11.498
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.

