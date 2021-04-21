Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar’ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı. Aboubakar, Beşiktaş’ın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçında yok. Diğer maçlar için tedavisinin sürecine göre karar verilecek.

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Lider Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında çok değerli iki puan bıraktı. Maçta fazla etkili olamayan Siyah Beyazlılar, ilk yarıda yokları oynadı. Beşiktaş, aradığını bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.

İyileşmesinin ardından maça 11'de başlayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, bir kez daha sakatlık yaşadı. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Aboubakar, oyuna devam edemedi. Kamerunlu futbolcunun yerine ikinci devrenin başında Georges-Kévin N'Koudou oyuna girdi. Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini almıştı.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Aboubakar'ın son durumu

Aboubakar, Beşiktaş’ın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçında yok. Diğer maçlar için tedavisinin sürecine göre karar verilecek.