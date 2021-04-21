Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Son durumu belli oldu
Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar’ın sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı. Aboubakar, Beşiktaş’ın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçında yok. Diğer maçlar için tedavisinin sürecine göre karar verilecek.Abone ol
Lider Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında çok değerli iki puan bıraktı. Maçta fazla etkili olamayan Siyah Beyazlılar, ilk yarıda yokları oynadı. Beşiktaş, aradığını bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.
İyileşmesinin ardından maça 11'de başlayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, bir kez daha sakatlık yaşadı. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Aboubakar, oyuna devam edemedi. Kamerunlu futbolcunun yerine ikinci devrenin başında Georges-Kévin N'Koudou oyuna girdi. Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini almıştı.
Beşiktaş'tan açıklama
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Aboubakar'ın son durumu
Aboubakar, Beşiktaş’ın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçında yok. Diğer maçlar için tedavisinin sürecine göre karar verilecek.
"Büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak"
Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası ise ilk yarının sonlarında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın durumu hakkında konuştu, "Büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak" dedi.