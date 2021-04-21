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Yaprak dökümü devam ediyor! 10 kulüp Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Atletico Madrid'in yanı sıra Inter, Junvetus ve Milan kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

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Avrupa Süper Ligi'nde dağılmalar devam ediyor. İngiliz ekipleri Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Arsenal'in ardından İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan, bu ligden çekildiğini duyurdu. Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Süper Lig'den çekilme karar aldıkları ifade edildi. Açıklamada, kulüp ile taraftarların arasındaki uyumun önemli olduğuna dikkat çekildi.

Inter de yaptığı açıklamada, kulübün artık Avrupa Süper Ligi projesinin bir parçası olmadığı ifade edilirken, taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlı oldukları belirtildi.

Juventus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Süper Lig'in şu anda tasarlandığı biçimde başlama olasılığı kalmadı. Ancak Juventus, uzun vadeli bir organizasyon oluşturmaya kararlıdır."

Milan: "Taraftarlar, Avrupa Süper Ligi hakkındaki düşüncelerini ve endişelerini açıkça ifade etti. Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine kulak vererek duyarlı olmalı."

Dört kulübün de ayrılmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nde Real Madrid ve Barcelona kaldı.

İşte Avrupa Süper Ligi'nden çekilen kulüpler
Manchester City
Tottenham
Arsenal
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Atletico Madrid
Inter
Milan
Juventus

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