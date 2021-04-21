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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün yaşamını yitiren amcası Abdullah Erbaş (98), Ordu'da toprağa verildi. Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı. 

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın amcası Abdullah Erbaş, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Erbaş için bugün Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Yeşilyurt Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Ali Erbaş’ın yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile Erbaş ailesi katıldı. Abdullah Erbaş'ın cenazesi, yeğeni Ali Erbaş’ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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