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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracatın artması için çalışacağız

Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, ''İhracatın artması ve refah seviyesinin yükselmesi için uğraşacağız'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevinden alınarak yerine Mehmet Muş atandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Mehmet Muş, TBMM'de AK Parti grup toplantısı girişinde, basın mensuplarına ilk değerlendirmeyi yaptı.

Mehmet Muş, "AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman her türlü göreve hazır olmak gerekir. Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her türlü göreve hazırlıklıydık. Öncesinde de benim konuyla ilgili bilgim vardı, Cumhurbaşkanı'mız paylaşmıştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız, 84 milyonun refahını yükseltmek" diye konuştu.   

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