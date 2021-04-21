BIST 1.347
DOLAR 8,19
EURO 9,85
ALTIN 468,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Kadıköy'de bakıcılık yaptığı kadına terlik fırlatmıştı! Terlik silahtan sayıldı, hapsi isteniyor

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'de geçtiğimiz yıl bakıcılık yaptığı Fatma Kantar'a (89) terlik fırlattığı ve hakaret ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu Rano Rakhımova hakkında "Silahla kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Rano Rakhımova'nın bakıma muhtaç ve yaşlı olan Fatma Kantar'ın evinde bakım sebebiyle çalıştığı anlatıldı. 

İddianamede şüpheli Rakhımova'nın şikayetçi Kantar'ı Türk Ceza Kanunu gereğince saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli nitelikte silahtan sayılan terliği fırlatarak yaraladığı ve hakaret ettiği kaydedildi. 

Şüpheli Rakhımova'nın kısmen ikrar içeren savunması ve CD görüntüleri incelendiğinde Rakhımova'nın üzerine atılı silahla yaralama ve hakaret suçlarını işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğunun anlaşıldığı vurgulandı. 

İddianamede şüpheli Rakhımova'nın "Silahla kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

Şüpheli Rakhımova önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Brooklyn Nets'ten kritik galibiyet
Meral Akşener: 128 milyar doları açıklayacağız diye, 128 ayrı masal anlatıyorlar
Kabine toplantısı tarihi ne zaman son bilgi sızdı iddiası
İstanbul için ürperten sözler: Bütün özellikleri değişecek
128 milyar dolar tartışmasında Aylan bebeği kullananan Canan Kaftancıoğlu özür diledi
55 yaş üstü aşı randevusu alma nasıl olur MHRS aşı sırası sorgulama
Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Hakem arkadaşı açıkladı! Fırat Aydınus dönemi sona eriyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok
Yorumlar