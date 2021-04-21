BIST 1.347
DOLAR 8,19
EURO 9,85
ALTIN 468,78
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Ramazan'da umut var

Nutuk dağıtımı engeline MEB'den soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Çamlıyayla'da Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'in Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyaya yansıyan 'Nutuk' eseriyle ilgili yazışmaları konusunda soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, Türkiye'den siyasi sığınma talep etmeye hazırlanıyor
Kadıköy'de bakıcılık yaptığı kadına terlik fırlatmıştı! Terlik silahtan sayıldı, hapsi isteniyor
Meral Akşener: 128 milyar doları açıklayacağız diye, 128 ayrı masal anlatıyorlar
İTO'ya bağlı fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor! 240 gramlık ekmek 2 TL'den satılacak
İstanbul için ürperten sözler: Bütün özellikleri değişecek
Mikro ve küçük ölçekli işletmelere iyi haber! 300 milyonluk kredi anlaşması imzalandı
128 milyar dolar tartışmasında Aylan bebeği kullananan Canan Kaftancıoğlu özür diledi
55 yaş üstü aşı randevusu alma nasıl olur MHRS aşı sırası sorgulama
Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın yargılandığı şantaj davasında ünlü yapımcı tanıklık etti
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski katibe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Yorumlar 1 yorum