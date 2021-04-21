Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Çamlıyayla'da Nutuk dağıtımının engellendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin'in Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyaya yansıyan 'Nutuk' eseriyle ilgili yazışmaları konusunda soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.