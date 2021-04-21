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Nijerya'da özel üniversiteye düzenlenen silahlı saldırı! Çok sayıda öğrenci kaçırıldı

 Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin özel üniversiteye düzenlediği saldırıda, çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün gece Kaduna eyaletindeki Green Field Özel Üniversitesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı. Saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yerel basına yaptığı açıklamada, olayı doğruladı ancak kaçırılan öğrenci sayısı hakkında bilgi vermedi.

 12 Mart'ta bir kolejde 210 kişi kaçırılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Kaduna eyaletindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 185 kişi kurtarılmıştı.

Kadua Eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencileri serbest bırakılması karşılığına fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 4 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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