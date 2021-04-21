Kabine'de ilk değişiklik tamam. Ticaret Bakanı değişti, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ikiye bölündü. 3 yeni isim Kabine'ye girerken iki isim kabine dışı kaldı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Aslında dün gece daha fazla değişiklik olacaktı. Nedense bazıları şimdilik 'Haziran'a ertelenmiş" kulis bilgisini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede ilk değişikliği yaptı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine ise Mehmet Muş yeni bakan olarak atandı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan kabine değişikliğiyle ilgili bomba kulis bilgileri eldi.

'Amiral kayığı' deyip Abdulkadir Selvi'ye laf soktu...

"Amiral kayığı yazarlarının 28 aydır 'Bugün değişiyor' dedikleri kabine değişikliği sonunda dün gerçekleşti" diyerek Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye dokundurma yapan Fatih Altaylı, "Değişiklikten birkaç saat önce 'Değişiklik bu gece' diye yazdım sosyal medyadan. Aslında dün gece daha fazla değişiklik olacaktı. Nedense bazıları şimdilik 'Haziran'a ertelenmiş" bilgisini paylaştı. İşte Altaylı'nın yazısından ilgili bölümler...

Aile Bakanı başka isim olacaktı son dakika değişmiş

- Bazı isimler de son dakikada değişmiş yine. Aile Bakanlığı'nın bölüneceği belliydi. Başka bir isim kesin gibiydi. Son dakikada değişti. Değişiklik parti içinde biraz da eleştiri konusu oldu. 'Bekar aile bakanı mı olur?' diye. Bence olur. Zaten eleştiri bekar olmasına gibi görünse de aslında İstanbul Sözleşmesi'nden yana bir isim olmasından kaynaklanıyor sanki. Bilinen o ki, Erdoğan'ın iki kızına da yakın bir isim.

Milli Eğitim Bakanı'nın değişmemesi sürpriz!

- Vedat Bilgin kesindi. Değişmedi oldu. Ticaret Bakanı değişikliği biraz sürpriz oldu. Milli Eğitim Bakanı’nın değişmemesi de bir başka sürpriz oldu.

- İktidarın güç kaybı ile parti içi dengeler daha hassas hale geldiği için ve iktidar ortağını kırmamak ve üzmemek de önemli bir mesele olduğu için artık kabine değişiklikleri daha zor oluyor ve daha hassas hale geliyor. 'Yaptım oldu' dönemi geride kalmış gibi görünüyor.