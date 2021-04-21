BIST 1.325
DOLAR 8,19
EURO 9,85
ALTIN 469,99

Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti! İşte Meclis'ten çarpıcı görüntüler

Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti! İşte Meclis'ten çarpıcı görüntüler

KABİNE değişikliğinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti! İşte Meclis'ten çarpıcı görüntüler

Meclis Genel Kurulu'nda bugün 3 yeni bakanın yemin töreni yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

115
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti! İşte Meclis'ten çarpıcı görüntüler

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu.

215
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti! İşte Meclis'ten çarpıcı görüntüler

Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un atandığı belirtildi.

315
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti! İşte Meclis'ten çarpıcı görüntüler

Mehmet Muş'un milletvekilliği sona erdi

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

415