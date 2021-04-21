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Bitmiyorlar! Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Babaeski ilçesinin Katranca köyü yakınlarında yaptığı trafik denetiminde, B.G'nin karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan B.G, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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