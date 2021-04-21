Bitmiyorlar! Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
KIRKLARELİ'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Babaeski ilçesinin Katranca köyü yakınlarında yaptığı trafik denetiminde, B.G'nin karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan B.G, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.