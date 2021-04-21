CHP milletvekili Engin Altay Erdoğan için ne dedi? Menderes sözleri

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adnan Menderes'i anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı "Umarım sonu benzemesin" ifadelerini kullandı. Altay, uyarı üzerine sözlerini değiştirdi kimsenin yanlış anlamaması gerektiğini söyledi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adnan Menderes dönemini anlatırken kullandığı Erdoğan sözleri tepkilere neden oldu. Altay, programda Erdoğan'a idam göndermesi yaparken, uyarılar üzerine sözlerini düzeltti.

Engin Altay, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın hazırlayıp sunduğu programda konuştu. Gazeteciler Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve İsmail Saymaz'ın da katıldığı programda Merkez Bankası'nın "eritildiği iddia edilen 128 dolarlık rezervi" konusunda konuşan Altay, rezervin kamu bankalar aracılığıyla birilerine satıldığını ve bunun kamuoyundan gizlendiğini ileri sürdü. Altay, bu sayede birilerinin zenginleştiğini iddia etti.

Tepki çeken sözler

Programda laiklik konusunda da açıklamalarda bulunan Altay, AK Parti iktidarı boyunca bu konuda herhangi bir endişe duymadığını söyledi. AK Parti'ye oy vermiş 22 milyon seçmenden en az 20 milyonunun Atatürk ve laiklikle bir sorununun olmadığını ifade eden Altay, Cumhuriyet tarihin en büyük hatasının ise Menderes'in idamı olduğunu söyledi. Altay o dönemde yaşananları anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kastederek "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı.

Uyarıldı o sözlerini düzeltti

Bu sözler stüdyoda soğuk duş etkisi yaparken ilk uyarı İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, Altay'dan o sözlerini açmasını yanlış anlaşılabileceğini söyledi. Gürkan Hacır'ın da benzer uyarısının ardından Altay, sözlerini düzeltti ve "Rahmetli Menderes, Atatürk'ü koruma kanunu çıkarma kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Erdoğan da bunlara taviz verirse yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır. Onu söylüyorum. Bunda bir şey yok." diye konuştu.