Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu arasında süren boşanma davasında karar çıktı. 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Kaplan, mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğuldu. Peki Meral Kaplan kimdir, kaç yaşında, kiminle evli, onu 4 kez aldatan kocası Erhan Kanioğlu ile boşandı mı? Erkan Kanioğlu kim ilk evliliğini kiminle yaptı?

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Meral Kaplan ve eşi iş adamı Erhan Kanioğlu arasında 6 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. 6 yaşındaki kızları Ela'nın velayeti baba Erhan Kanioğlu'na verildi. Bu gelişmenin ardından Erhan Kanioğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor araştırması yaptı.

Karar sonrasında gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan, 'Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım.

Mahkeme çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler.

Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim' açıklaması yaptı.

İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yaptı. Boşandıktan sonra ise şu an olaylı bir evliliği olan Meral Kaplan ile evlendi. Çiftin 6 yaşında Ela adında bir kızları var. 6 yıldır boşanma süreci devam edeb çiften en bomba açıklamalar ise Meral Kaplan'dan geldi. Meral Kaplan eşinin boşanma davası devam ederken 4 kez aldattığını açıkladı.

İş adamı olan Erhan Kanioğlu ilk evliliğini sevilen şarkıcı Tuğba Özerk ile yaptı.

Meral Kaplan kimdir: Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli Lüleburgaz mevkiinde dünyaya geldi.

Meral Kaplan'dır 4 yıldır boşanma davası devam eden kocası Erhan Kanioğlu

Küçük yaşlarından itibaren insanlar ile ilişki kurmak üzerine bir meslek yapmak isteyen Meral Kaplan, Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü kazandı. Zaman içerisinde televizyona ve sinemaya karşı arkadaşlarının da desteği ile birlikte çok ciddi anlamda ilgi duymaya ve bu alana doğru eğilmeye başladı.

Öğrencilik yıllarında diksiyon ve spikerlik dersleri alarak bu alanda ilk ciddi adımlarını attı. Sonrasında ise özel tiyatro merkezlerine giderek oyunculuk eğitimleri de aldı. Meral Kaplan, Turgay Tanülkü öğrencisi olarak da ayrıca dikkat çekti.

2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisi ile birlikte izleyici karşısına çıkarak yeteneklerini sergileme şansına sahip oldu. Meral Kaplan, 2007 yılının ilk yarısında Hepsi 1 dizisi kadrosunda küçük bir rol aldı. 2012 yılında Laz Vampir Tirakula filmi kadrosunda Mira karakterine hayat vererek başrol oynama şansına sahip oldu. Meral Kaplan, bu film projesinde Levent Sülün, Wilma Elles, Alp Korkmaz, Veysel Diker gibi isimler ile birlikte yer alma fırsatını yakaladı