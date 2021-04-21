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Bakan Süleyman Soylu'dan CHP'li Altay'a: Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

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Bakan Soylu, CHP'li Altay’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhum Başbakan Menderes'e yönelik sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Soylu, yaptığı açıklamada "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak.' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" ifadelerini kullandı.

Altay ne demişti?

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

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