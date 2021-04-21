Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı! Manisa'da açık artırmayla kilosu 500 TL'den satıldı
Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'da gerçekleşti. Açık artırmaya çıkan kiraz, kilosu 500 TL'den bir tüccara satıldı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’nde kuzeyyarım kürenin ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren tarım işçileri dallardaki kırmızı rengiyle olgunlaşan kirazları toplamaya başladı.
Yaklaşık 40 gün sürecek olan kirazlar başta Rusya olmak üzere Avrupa ve iç pazardaki yerini alacak. Sezona don etkisi nedeniyle rekolte kaybıyla başlayan üreticiler fiyatlardan da umutlu.
Açık arttırma ile satış: Hasat edilen yaklaşık 40 kilogram cristobalina cinsi kiraz Sancaklıbozköy Mahallesi’nde bulunan kiraz pazarında düzenlenecek açık arttırmayla satışa sunuldu.
Kilosu 500 TL'den satıldı
Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın da katıldığı törenle, sezonun ilk kirazı satıldı. Çiftçi Yavuz Tun'un hasat ettiği 70 kilo kirazı, kilosu 500 TL'den tüccar İbrahim Bodur satın aldı. Vali Yaşar Karadeniz de üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.