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Adana'daki olay! Tabancayla oynarken kendisini vuran Medine kurtarılamadı

ADANA'da, dün, evlerinde başından tabancayla vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Medine'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı.

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Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. 

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Medine Güçlü, burada ameliyat edildi. Ancak Medine, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tabancayla oynarken kendisini vurmuş

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yapılan araştırmada Medine Güçlü’nün babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken, kazara kendisini vurduğu saptandı.

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