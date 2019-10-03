HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11)

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve aldığı sonuçlarla ligin alt sıralarında bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında temsilcimiz İngiliz ekibi Wolverhampton ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya mağlup olan Kartal, ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa'da moral peşinde. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi Grubundaki ikinci maçında Wolverhampton'ı konuk ediyor. Gruptaki ilk maçta Slovan Bratislava karşısında 4-2 mağlup olan siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet. Vodafone Park’ta bu akşam saat 19.55’te başlayacak maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN SPORT 1'den naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş, Wolverhampton mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi’nde 116. kez sahada yer alacak. Siyah-Beyazlılar, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 143 gol gördü. Beşiktaş, Kupa 2’de bu akşam 53. zaferini elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu mücadelede sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 ise şu şekilde:

Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Dorukhan, Atiba, Ljacic, Lens, N'Koudou, Güven

SON DAKİKA HABERLERİ
PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin'den açıklama geldi! İznim olmadan kullanıldı
Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı zorunlu kıldı
Askeri araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 şehit 5 yaralı var
Bakan Fatih Dönmez Doğu Akdeniz'deki sevindiren gelişmeyi rota vererek paylaştı
Belçika'da PKK'ya yakınlığı ve Türk karşıtlığı ile bilinen Zuhal Demir bakan oldu
Fenerbahçe'de 4 yolcu Ersun Yanal biletlerini kesti
ÖNCEKİ HABERLER
Şehitlere küfür etmişti! O çocuğun akıbeti belli oldu
Oyuncu İsrafil Köse ölümüne ilişkin davada tali kusurlu bulundu
WhatsApp'ta yine bir sistem açığı! Mesajlarınıza erişilebilir
Erdoğan'dan emekli amiral Atilla Kıyat hakkında suç duyurusu!
Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı kutlanacak 29 Ekim ne zaman?
Safer ayı ne kadar sürüyor bela ayı neden denir?
Yorumlar