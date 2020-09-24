Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya gelİyor. Temsilcimiz tek maç üzerinden oynanacak turda rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Turu geçen takım bir üst turda büyük ihtimalle Milan ile eşleşecek. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor ve karşılaşma D-Smart 20. kanaldan canlı yayınlanıyor.

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için karşılaşmaya çıkacak. Rio Ave ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç oynanacak ve bu mücadelede turu atlayacak takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İtalya'nın Milan ile Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla karşılaşacak.

Beşiktaş: 0 - 0 :Rio Ave (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Vodafone Park

Hakem: Daniel Siebert (Almanya)

Saat: 20.00

Yayın: D-Smart 20. kanal

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipte Augusto, Lucas Piazon, Geraldes, Carlos Mane, Bruno Moreira