BIST 10.139
DOLAR 32,35
EURO 35,01
ALTIN 2.398,03
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Friedel'ı resmen duyurdu!

Beşiktaş, Friedel'ı resmen duyurdu!

Beşiktaş, Bradley Friedel'ın 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş, Bradley Friedel'ın 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.

Siyah-Beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler'in yeni piyasa değeri belli oldu!
Arda Güler'in yeni piyasa değeri belli oldu!
Zelenski'den, Biden'a Rusya çağrısı
Zelenski'den, Biden'a Rusya çağrısı
Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te yok
Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te yok
Mehmet Şimşek: Karbon ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor
Mehmet Şimşek: Karbon ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor
HÜRJET ve GÖKBEY ilk kez yurt dışında uçacak
HÜRJET ve GÖKBEY ilk kez yurt dışında uçacak
Diyanet'ten hacı adaylarının çocukları için yeni proje! Heyecana ortak olacaklar
Diyanet'ten hacı adaylarının çocukları için yeni proje! Heyecana ortak olacaklar
İsrail'e destek Joe Biden'a en az 500 bin oy kaybettirdi
İsrail'e destek Joe Biden'a en az 500 bin oy kaybettirdi
Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı
Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı
60 milyar avro yolda! 'Türkiye'yi dört gözle bekliyoruz'
60 milyar avro yolda! 'Türkiye'yi dört gözle bekliyoruz'
Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi!
Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi!
Jose Mourinho, dünyanın en çok kazanan 5. hocası oldu
Jose Mourinho, dünyanın en çok kazanan 5. hocası oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın