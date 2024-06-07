Beşiktaş, Friedel'ı resmen duyurdu!

Beşiktaş, Bradley Friedel'ın 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.Abone ol
Beşiktaş, Bradley Friedel'ın 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.
Siyah-Beyazı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.