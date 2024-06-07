Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te yok

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı.

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Nelsson, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemle EURO'ya gidemediğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğum kadar çabuk iyileşmedi. Çocuklara ve tüm personele bol şans diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım."