Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Nefes kesen mücadele Vida ve Ozan Tufan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 64 puanla liderliğini sürdürürken; 59 puanlı Fenerbahçe ise 3. sırada yer buldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ı öne geçiren gol 48. dakikada geldi. Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'ye eşitliği getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan attı. Ozan Tufan ceza sahası yayından plase ve sert bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, milli araya en en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde 64 puanla lider olarak girdi. Fenerbahçe ise haftayı 59 puanla 3. sırada kapattı.

Beşiktaş, milli aradan sonra ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Denizlispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.

27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

37. dakikada Samuel-Osayi'nin pasıyla penaltı noktasının sağında müsait durumda topla buluşan Nazım'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe plasesinde top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in sağ çaprazda kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Vida meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

53. dakikada Ljajic'in yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan Aboubakar'ın bekletmeden şutunda kaleci Altay son anda parmakların ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Aboubakar şık bir çalımla Tisserand'ı geçtiği anda kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar'ın yerden şutunda Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

71. dakikada Sosa'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

79. dakikada Caner Erkin'in soldan yerden ortasında arka direkte Atiba son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

86. dakikada Atiba'nın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Ghezzal'in kötü şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

89. dakikada Ozan Tufan ceza alanı önünde yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

90. dakikada Caner'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Szalai'in indirdiği topa Gustavo gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak kaleci Ersin'den sekti. Ozan Tufan'ın arka direkte tamamlamak istediği topu Rosier kornere gönderdi.

90+5. dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş: 1 - 1: Fenerbahçe

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Atiba (Dk. 90+4 Necip Uysal), Ghezzal, Ljajic (Dk. 73 Mensah), Larin (Dk. 89 N'Koudou), Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 60 Tisserand), Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Sosa), Valencia (Dk. 75 Ozan Tufan), Pelkas, Samuel-Osayi (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Samatta (Dk. 59 Thiam)

Goller: Dk. 48 Vida (Beşiktaş), Dk. 89 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Samatta, Dk. 47 Valencia, Dk. 58 Serdar Aziz, Dk. 79 Sosa, Dk. 90+2 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 35 Larin, Dk. 90+3 Ghezzal (Beşiktaş)