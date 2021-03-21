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HABER /  SAĞLIK

Türkiye 21 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 189 bin 906 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, can kaybı 30 bin 61 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Mart 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 189 bin 906 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 965 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 102 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye çıktı.

Toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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