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Akşener'in danışmanı Murat İde'den dikkat çeken HDP çıkışı: Maskeli balo

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı gazeteci Murat İde'nin HDP'nin kapatılması konusunda yaptığı açıklamaları dikkat çekti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı gazeteci Murat İde KRT'de katıldığı programda dikkat çeken sözler sarf etti.

HDP'nin kapatılmasına dair bir değerlendirmede bulunan İde, HDP'nin geçmişteki partilerinin kapatılmasıyla hep oylarının arttığını ve daha çok güçlenerek çıktığını söyledi.

Yaşananların bir tiyatro olduğunu savunan İde, "Kapatıldıkça oyları arttı. Seçim çalışması yaptıkça değil. Tıpkı AK Parti gibi, kapatıldıkça büyüdüler. Ben HDP’lilerin çok mutsuz olduğu kanaatinde değilim. Ben bunun adını ‘maskeli balo’ koyuyorum. Bu işten her iki tarafta nemalanıyor" dedi.

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