Mehmet Uçum'dan 'İstanbul Sözleşmesi feshi hükümsüz' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözleşme feshinin hükümsüz olduğunu iddia edenlere yanıt veren Uçum, 'Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Kararı'nın karıştırıyorlar' dedi.

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Beyaz Tv'de yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, İstanbul Sözleşmesinin feshi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sözleşmesinin fesih kararının hükümsüz olduğunu iddia edenler ile ilgili konuşan Uçum, hukukçuların Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Kararı'nın karıştırdıklarını dile getirdi.

Uçum şunları söyledi;

“İstanbul Sözleşmesine ilişkin feshi iradesi Cumhurbaşkanı kararıyla verilmiştir, Cumhurbaşkanı Kararnamesi değil. Bir Uluslararası Sözleşme, nasıl İç Hukukun parçası olur? Anayasa'ya göre Milletlerarası Andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak Cumhurbaşkanına ait bir yetkidir. Bu yetki geçmişten beri var olan ve Yürütmeye verilmiş bir yetkidir Başkanlık Sistemiyle alakası yoktur.

Uluslararası anlaşmalar konusunda Anayasal Sistemimiz hem Yürütmeye hem de Yasama'ya bir yetki vermektedir. Bir sözleşmeyi onaylama ve yayımlamak nasıl yürütmeye ait bir yetkiyse, o sözleşmenin tarafı olmaktan çıkmak da yürütmeye ait bir yetkidir.

İlk kez bir sözleşmeden çıkılmıyor

Türkiye ilk kez bir sözleşmenin tarafı olmaktan çıkmıyor. Her Uluslararası Sözleşme, taraf olmanın usullerini içerdiği gibi ayrılmanın da usullerini içeriyor. İstanbul Sözleşmesi 80. Madde diyor ki 'Her taraf (devlet) bu sözleşmeden Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne bildirim yaparak sözleşmeden ayrılabilir'."