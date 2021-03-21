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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Koronavirüs vaka artışı zirve yapınca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, hafta içi riski her yerde düşürme çağrısı yaptı.

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Koronavirüs vaka sayıları arttı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Twitter'daki hesabından koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısı yapan Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim'' dedi.

Koca ikinci paylaşımında da "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın." ifadelerini kullandı. 

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