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İzmir'de Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiler! Zeytinlikteki çadırda kumar oynayan 6 kişiye ceza yağdı

 İZMİR'in Bayındır ilçesinde zeytinlikteki çadırda Kovid-19 tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza kesildi.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Kızılcaova Mahallesi'ndeki D.A.B'ye ait zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 

6 kişiye 24 bin 822 lira ceza

Adrese baskın düzenleyen ekipler, çadırda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza uyguladı. 

Paralara el kondu

Kumar oynamak için yer temin ettiği belirlenen D.A.B. hakkında işlem başlatıldı, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ile paralara el kondu. 

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