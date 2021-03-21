İzmir'de Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiler! Zeytinlikteki çadırda kumar oynayan 6 kişiye ceza yağdı
İZMİR'in Bayındır ilçesinde zeytinlikteki çadırda Kovid-19 tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza kesildi.Abone ol
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Kızılcaova Mahallesi'ndeki D.A.B'ye ait zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
6 kişiye 24 bin 822 lira ceza
Adrese baskın düzenleyen ekipler, çadırda kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza uyguladı.
Paralara el kondu
Kumar oynamak için yer temin ettiği belirlenen D.A.B. hakkında işlem başlatıldı, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ile paralara el kondu.