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Babasını öldüren cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 16 yıl önce öldürülen emekli öğretmenin müebbet hapis cezasına çarptırılan firari oğlu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

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Muğla Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de 2005 yılında ormanlık alanda cesedi bulunan 54 yaşındaki Mustafa Güzen'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan, daha sonra cezaevinden firar eden oğlu Beyrukan Güzen'in ilçeye giriş yaptığını belirledi.

Cezaevine gönderildi
Yapılan takibin ardından Beyrukan Güzen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkındaki hapis cezası kesinleşmiş olan hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

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