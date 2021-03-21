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Aksaray'da feci olay! 5 aylık bebeği olan kadın eşini bıçakladı

AKSARAY'da,  Leyla K. (23), evde tartıştığı eşi Medine K.'yi (24) göğsünden bıçakladı. Medine K. hastaneye kaldırılırken, Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

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Aksaray'da 5 aylık bebekleri olan Leyla K. ve eşi Medine K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla K., eşi Medine K.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. 

Evden kaçmak isteyen Leyla K.'yi gören komşuları ne olduğunu sorduğunda, eşini bıçakladığını belirtti. Bunun üzerine eve gelen komşuları Medine K.'yi kanlar içinde buldu. Medine K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

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