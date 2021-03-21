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BB Erzurumspor'u mağlup eden Antalyaspor 8 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor'u 3-1 yendi. Kırmızı-beyazlılar, ligde 8 maç aranın ardından galip geldi.

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Süper Lig'de yenilmezlik serisi geçen hafta Alanyaspor karşısında son bulan Fraport TAV Antalyaspor, sahasında bu hafta BB Erzurumspor'u 3-1 yendi. En son Geçnlerbirliği'ni mağlup eden Kırmızı-beyazlılar, 8 maç sonra galip geldi.

Konuk ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk yarının sonlarına doğru öne geçti. BB Erzurumspor'un kaptanı Aatif Chahechouhe, 39'da altıpas içinde sert bir vuruşla takımını deplasmanda öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.

Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin'in ortasına Da Costa dokundu ancak top Fredy'nin önünde kaldı ve 54'te skora dengeyi getirdi.

Hücum aksiyonlarını artıran ev sahibinde 66'da Podolski'nin savunma arkasına gönderdiği topu sağ çaprazda Gökdeniz kontrol etti ve topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

4 dakika sonra genç futbolcu Bünyamin Balcı maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti ve mücadele 3-1 sona erdi.

Antalyaspor puanını 39 yaptı. Düşme hattındaki BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

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