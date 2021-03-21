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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tepki: Yine amaç hakemleri baskı altına almak!

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Metin Sipahioğlu, Twitter'dan Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'ın gönderisine tepki gösterdi.

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Derbi öncesi Metin Sipahioğlu, Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'ın gönderisine tepki verdi. Erol Kaynar gönderisinde, ''İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, 'VAR' olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!'' ifadelerini kullandı.

Kaynar'ın gönderisini alıntılayan Metin Sipahioğlu, ''Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!'' dedi.

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