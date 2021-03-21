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İran’da bombalı saldırı! 1 ölü 3 yaralı

İRAN’ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Nevruz bayramının ilk günü düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Düzenlenen saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin açıklama yapılmazken, bölgede "Ceyşul Adl" adlı örgütün terör faaliyetleri yaptığı biliniyor.

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