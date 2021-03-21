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İzmir'de yeğen dehşeti! Katil yeğen amcalarından birini öldürdü birini yaraladı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini de yaralayan şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

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İzmir'in Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi'ndeki mesire alanı yakınında bulunan tarlada E.K. (32) ile amcaları Süleyman K. (47) ve Osman K. (65) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.K. (32) amcalarına yanındaki tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Süleyman K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Zanlı ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

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