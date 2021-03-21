Dünya onu konuşuyor! 16 yaşında hat-trick yaptı

Danubio'nun 16 yaşındaki genç yıldız adayı Nicolas Siri, Boston River deplasmanında yaptığı hat-trick ile dikkat çekti.

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Uruguay ekiplerinden Danubio'da forma giyen Nicolas Siri yaptığı hat-trick ile adından söz ettirdi. Son zamanlarda dikkat çekici bir performans ortaya koyan 16 yaşındaki futbolcunun adı transfer dedikodularında yer almaya başlamıştı. Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle ismi anılan oyuncu, Boston River deplasmanında adeta şov yaptı.

Danubio'nun 5-1 kazandığı maçta hat-trick yapan Nicolas Siri henüz 16 yaşındayken A takım seviyesinde bu başarıya imza attı.

Maçın ardından hat-trick yaptığı topu eve götürmek isteyen Nicolas Siri zor anlar yaşadı. Boston River yetkilileri, maç topunun pahalı olması nedeniyle genç oyuncuya vermek istemedi. Ancak bir süre sonra Siri topu alarak soyunma odasına gitti.

Nicolas Siri kimdir?

Danubio forması giyen Nicolas Siri 17 Nisan 2004'te doğdu. Henüz 16 yaşındaki oyuncunun tam adı Nicolas Hernan Siri Cagno.

Danubio altyapısında yetişen Nicolas Siri bir süredir kulübünün A takımında da şans buluyor.

Nicolas Siri ilk profesyonel maçına Eylül 2020'de çıktı. Genç futbolcu Boston River deplasmanında ise attığı üç golle hat-trick yaptı.