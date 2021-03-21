Başakşehir konuk olduğu Denizlispor ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor konuk ettiği son şampiyon Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Denizlispor, bu sonuçla puanını 25'e; Başakşehir ise 30'a yükseltti.Abone ol
7. dakikada Visca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
14. dakikada Diskerud'un ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol çapraz pozisyondan attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 tamamlandı.
51. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada ceza sahasındaki Rodellga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
53. Muhammet Özkal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.
57. dakikada sol çapraz pozisyondaki Giuliano'nun şutunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırdığı topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
63. dakikada Demba Ba'nın ceza sahası içinden çektiği şutta topu kaleci Cenk Gönen kurtardı.
68. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Giuliano'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.
88. dakikada Mesanovic'in ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Mert Günok kurtardı.
90+4. dakikada Visca'nın uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Denizlispor: 0 - 0 :Başakşehir
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Denizlispor: Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Fabiano, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud (Dk. 73 Hasan Ayaroğlu), Sagal (Dk. 90+2 Dossevi), Sacko (Dk. 73 Mesanovic), Rodallega
Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 87 Crivelli), Ponck (Dk. 69 Guldbrandsen), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci (Dk. 69 Mehmet Topal), Visca, Giuliano (Dk. 69 Berkay Özcan), Deniz Türüç, Demba Ba
Sarı kartlar: Dk. 1 Tolga Ciğerci, Dk. 50 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 25 Murawski (Yukatel Denizlispor)