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Şırnak'ta buldukları cisim patlayan 2 çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

Ağır yaralanan çocuklar, patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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