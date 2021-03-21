İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İSTANBUL'dan Bilecik'e gelen aile, 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırırken; 24 kişinin yaşadığı köy karantina alındı.

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BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli köyünde İstanbul'dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Köyde yaşayan 24 kişiye test yapılırken; giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27, 28 ve 72’inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatırken; sadece kontrol girişlerine izin veriliyor.

Öte yandan; 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi.