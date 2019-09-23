Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Beşiktaş taraftarının desteği ile rakibini eli boş göndermek istiyor. Başakşehir ise deplasmanda galibiyet peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan ve hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği zorlu karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen ekranlara geliyor.

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Beşiktaş: 0 - 1 :Medipol Başakşehir (İkinci yarı oynanıyor)

54' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'nin golüyle öne geçiyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Suat Arslanboğa

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli