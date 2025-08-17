Beşiktaş 3 puanı uzatmalarda kaptı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 90+6. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini 19'da Abraham ve 90+6'da Rafa Silva kaydetti. Eyüpspor'un golü ise 29'da Thiam'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ise henüz puanla tanışamadı.
Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Konyaspor-Beşiktaş maçı ertlendi. Eyüpspor ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş 2 - 1 Eyüpspor
90'GOL! Rafa Silva topu ağlara gönderdi.
80'Abraham sakatlık geçirdi. Oyun bir süre durdu.
71'Abraham'ın pasında Rafa Silva kale ağzından topu auta attı.
61'Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva kaleyi yokladı. Kaleci Felipe çıkardı.
53'Orkun serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Svensson'un içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
51'Ndidi ceza sahası yayı önünde yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
46'İkinci yarı başladı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
39'Rashica, ceza sahası dışından cok sert bir şut çekti. Son anda kaleci topa dokundu.
38'Sağ kanatta açılan ortaya Abraham kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
29'GOL! Sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topa Mame Thiam, hamle yaptı ve kafayla topu ağlara gönderdi.
27'Sağ kanatta topla buluşan Rafa Silva, ayağının dışıyla uzak direğe kesme bir vuruş yaptı, top az farkla auta gitti.
25'Sağ kanattan Eyüpspor etkili geldi. İçeri kesilen ortada ceza sahasında karambol yaşandı Uduokhai topu son anda uzaklaştırdı.
19'GOL! Abraham, penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
17'Orkun Kökçü ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
11'Beşiktaş önde baskıyla topu kazandı. Rashica'nın vuruşu üstten auta gitti.
4'Eyüpspor tehlikeli geldi. Savunmadan hızlı paslarla çıkan Eyüpspor, sağ kanattan Halil'i kaçırdı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Halil'in vuruşunu Mert kornere çeldi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Beşiktaş - Eyüpspor ilk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
İkas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam