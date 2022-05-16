BIST 2.418
DOLAR 15,61
EURO 16,28
ALTIN 903,40
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzine 1 lira 68 kuruş zam kontak kapattırır

Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzine 1 lira 68 kuruş zam kontak kapattırır

AKARYAKIT fiyatlarına zamların ardı arkası kesilmiyor. 17 Kasım 2022 (bu gece yarısı) itibariyle benzin ve LPG'ye yine büyük zam var. Özellikle benzine gelen zam kontak kapattıracakt.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarına zamlar durmuyor. Sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 lira zam beklediklerini açıkladı.

Bu gece yarısı pompaya yansıması beklenen yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8, Ankara’da 22,93 ve İzmir’de ise 22,94 liraya yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
'Yılın Bürokratı' Prof. Dr. Temel Kotil seçildi
'Yılın Bürokratı' Prof. Dr. Temel Kotil seçildi
Bakan Mahmut Özer müjdeyi verdi Sadece BİLSEM'lilere değil tüm öğrencilere yaz okulu başlıyor!
Bakan Mahmut Özer müjdeyi verdi Sadece BİLSEM'lilere değil tüm öğrencilere yaz okulu başlıyor!
Günde 6 gramdan fazla tuz tüketilirse ne olur uzmanlar uyardı
Günde 6 gramdan fazla tuz tüketilirse ne olur uzmanlar uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den koronavirüs sonrası için uyarı: 5 milyon insanda görülecek!
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den koronavirüs sonrası için uyarı: 5 milyon insanda görülecek!
Canan Kaftancıoğlu İsmail Saymaz'a konuştu Saymaz 'Parti üyeliği düşebilir' dedi
Canan Kaftancıoğlu İsmail Saymaz'a konuştu Saymaz 'Parti üyeliği düşebilir' dedi
İşsizlik artıyor! TÜİK 2022 ilk çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
İşsizlik artıyor! TÜİK 2022 ilk çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Flaş karar duyuruldu! Yasak geldi saat de verildi
Flaş karar duyuruldu! Yasak geldi saat de verildi
Alkollü aday sürücünün polise sorduğu soru pes dedirtti
Alkollü aday sürücünün polise sorduğu soru pes dedirtti
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
Rize Artvin Havalimanı'na yolcu garantisi verildi mi? İddialara açıklama
Rize Artvin Havalimanı'na yolcu garantisi verildi mi? İddialara açıklama