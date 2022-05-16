Benzin ve LPG'ye 17 Mayıs 2022 gecesi büyük zam geliyor! Benzine 1 lira 68 kuruş zam kontak kapattırır

AKARYAKIT fiyatlarına zamların ardı arkası kesilmiyor. 17 Kasım 2022 (bu gece yarısı) itibariyle benzin ve LPG'ye yine büyük zam var. Özellikle benzine gelen zam kontak kapattıracakt.

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Akaryakıt fiyatlarına zamlar durmuyor. Sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 lira zam beklediklerini açıkladı.

Bu gece yarısı pompaya yansıması beklenen yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8, Ankara’da 22,93 ve İzmir’de ise 22,94 liraya yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.