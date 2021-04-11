BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı Cenk Tosun sezonu kapattı

BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un diz kapağından yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattığı bildirildi.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında sakatlanan ve sedye ile oyundan çıkan yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan kontroller neticesinde diz kapağında sorun olduğu açıklanan Tosun'un sezonu kapattığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu, ambulans ile uçağa götürülecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.