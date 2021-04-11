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Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz'dan yeni proje heyecanı

Oyuncu Ferhat Yılmaz, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün üstlendiği 15 Temmuz sinema filmi için kameralar karşısına geçti.

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Kalk Gidelim, Sevda Kuşun Kanadında, Kuzenlerim, Yılan Hikayesi gibi başarılı yapımlarda rol alarak adından sıklıkla söz ettiren oyuncu Ferhat Yılmaz, rol aldığı yeni sinema filmi “Şafak Vakti”nin çekimleri sebebiyle Kayseri’ye gitti.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün üstlendiği 15 Temmuz’u konu alan filmde Hamdi karakterini canlandıracak olan Yılmaz, önemli bir karakterle sinemaseverlerle buluşacak olmanın heyecanını taşıdığını söyledi.

Çekimlerin çok güzel geçtiğini de sözlerine ekleyen Yılmaz, çok kısa bir zaman içinde Türk-Özbek ortak yapımı Mendırman Celaleddin dizisinin hem Türkiye’de hem de dünyada ekrana geleceğini de müjdeledi.

Yapımcılığı ve proje tasarımı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen dizi, yayınlandığı Özbekistan’da da izleyicilerden tam not almıştı.

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